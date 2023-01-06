Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:58

Шесть российских хоккеистов примут участие в Матче звезд НХЛ

Мария Гусева
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Шесть российских хоккеистов сыграют в Матче звезд НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Александр Овечкин («Вашингтон»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Андрей Свечников («Каролина») сыграют за Столичный дивизион, Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — за Атлантический дивизион.

В составе Центрального дивизиона будут играть Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Матч звезд-2023 пройдет во Флориде на стадионе «Пантерз». 3 февраля — конкурсы мастерства, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов. Шоу пройдет на стадионе «Флориды» второй раз в истории (ранее он был в 2003 году).

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Владимир Тарасенко (хоккей)
Игорь Шестеркин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
Топурия подрался с популярным певцом в баре. Боец UFC и музыкант устроили постанову?
Натуральное позорище. Судьи опять прибили соперника Канады на МЧМ — в этот раз Америку
Зеленский отверг российское предложение о рождественском перемирии
В обход не вышло: Казахстану придется поставлять нефть через РФ
Пушилин предупредил об ответе РФ на нарушения ВСУ режима прекращения огня
В Ирландии ужаснулись размещением украинских беженцев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кузьменко признан первой звездой матча «Ванкувер» — «Колорадо»