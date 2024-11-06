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Сегодня, 19:05

Шестеркин — главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Score

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Игорь Шестеркин.
Фото Danny Wild-Imagn Images, USA Today Sports
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Издание The Score опубликовало свою версию претендентов на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ «Везина Трофи» по итогам первого месяца регулярного чемпионата.

Согласно мнению издания, главным претендентом на победу является российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Второе место в списке занимает Коннор Хеллибак («Виннипег»), на третьей строчке — Лукаш Достал («Анахайм»). Четвертым идет Филип Густавссон («Миннесота»), пятым — Джой Даккорд («Сиэтл»).

Игорь Шестеркин провел за «Рейнджерс» 9 матчей в сезоне-2024/25, одержал 6 побед и отразил 93,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.22.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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