Шестеркин может стать самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин может стать самым высокооплачиваемым игроком своего амплуа в НХЛ, утверждает New York Post.

Действующий контракт 28-летнего россиянина истекает в конце сезона-2024/25.

По информации источника, в ближайшее время клуб начнет с хоккеистом переговоры о новом контракте. Ожидается, что его представители могут запросить около 12 миллионов долларов в год.

В 2014 году «Рейнджерс» выбрали Шестеркина под 118-м номером 4-го раунда драфта. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он пропускал в среднем 2,58 шайбы за игру и отражал 91,3 процента бросков. В плей-офф на счету россиянина 16 игр, 2,37 пропущенные шайбы в среднем за матч и 92,7 процента отраженных бросков.