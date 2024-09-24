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Сегодня, 07:27

Шестеркин не хочет вести переговоры о новом контракте с «Рейнджерс» после старта сезона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин не хочет вести переговоры с клубом о новом контракте после старта сезона-2024/25, сообщает The Athletic.

По данным источника, хоккеист и команда заинтересованы в продолжении сотрудничества, но стороны далеки от того, чтобы достигнуть соглашения.

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В 2022 году голкипер получил «Везина Трофи» — приз, который вручают лучшему вратарю сезона в НХЛ.

В сезоне-2023/24 Шестеркин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ, одержал 36 побед и отразил 91,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,58. В плей-офф у россиянина 16 матчей, 10 побед и 92,6 процента отраженных бросков.

Контракт вратаря с «Рейнджерс» действует до конца сезона-2024/25, летом 2025 года хоккеист может стать неограниченно свободным агентом.

«Рейнджерс» проведут первый матч в сезоне 9 октября против «Питтсбурга».

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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