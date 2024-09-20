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Сегодня, 19:54

Шестеркин — о возможном уходе в другой клуб НХЛ: «Не знаешь, что произойдет»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился мнением о возможном продлении контракта с клубом.

«Я люблю команду, люблю болельщиков, поэтому, конечно, будет здорово остаться здесь. Но никогда не знаешь, что произойдет», — приводит слова Шестеркина журналист Артур Стэйпл.

Шестеркин был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ-2014 в четвертом раунде под общим 118-м номером. За команду из Нью-Йорка голкипер выступает с 2019 года.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел 71 матч, в которых отразил 92,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,34.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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