Шестеркин — о возможном уходе в другой клуб НХЛ: «Не знаешь, что произойдет»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился мнением о возможном продлении контракта с клубом.

«Я люблю команду, люблю болельщиков, поэтому, конечно, будет здорово остаться здесь. Но никогда не знаешь, что произойдет», — приводит слова Шестеркина журналист Артур Стэйпл.

Шестеркин был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ-2014 в четвертом раунде под общим 118-м номером. За команду из Нью-Йорка голкипер выступает с 2019 года.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел 71 матч, в которых отразил 92,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,34.