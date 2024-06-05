Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:37

Шестеркин — на вопрос о будущем в «Рейнджерс»: «Извините, я не говорю по-английски»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин ушел от ответа на вопрос о новом контракте с клубом.

«Извините, я не говорю по-английски», — заявил Шестеркин, когда его спросили по поводу будущего в команде.

Россиянин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Соглашение 28-летнего голкипера с командой рассчитано до конца следующего сезона.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 Шестеркин провел 55 матчей, в четырех из которых сохранял ворота своей команды в неприкосновенности. В плей-офф на его счету 10 игр.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
«Рейнджерс» во второй раз за три года проиграли финал Восточной конференции
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с «Реалом»
Врачи РДКБ восстановили нерв девочке из ЛНР после осколочного ранения
Какая зарплата у Мбаппе в «Реале»? Главное о трансфере Мбаппе в «Королевский клуб»
Умерла звезда турецкого сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Джо Павелски не планирует играть в следующем сезоне НХЛ

Российский форвард Ничушкин сыграет во втором сезоне хоккейной Медиалиги