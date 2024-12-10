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Шестеркин — о новом контракте с «Рейнджерс»: «Теперь я могу сосредоточиться на своей игре»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал продление контракта с клубом.

«Для меня это были довольно тяжелые выходные, но я получил удовольствие, так что рад, что все закончилось. Теперь я могу сосредоточиться на своей игре. Жена и ребенок в порядке и здоровы, так что благослови их Бог», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

7 декабря «Рейнджерс» объявили, что российский вратарь подписал новый контракт на восемь лет. За этот период Шестеркин заработает 92 миллиона долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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