Шестеркин — о скандировании ареной своего имени в игре с «Каролиной»: «Я чуть не заплакал»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал об эмоциях от скандирования болельщиками своего имени на протяжении сегодняшнего второго матча серии полуфинала Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3).

«Каждый раз это невероятное чувсто... Каждый раз. Я чуть не заплакал», — сказал Шестеркин после матча.

«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится в ночь с 9 на 10 мая в Роли.

Российский голкипер признан второй звездой. Он отразил 54 из 57 бросков по своим воротам.