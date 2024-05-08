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Сегодня, 07:12

Шестеркин — о скандировании ареной своего имени в игре с «Каролиной»: «Я чуть не заплакал»

Виктория Кравченко
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал об эмоциях от скандирования болельщиками своего имени на протяжении сегодняшнего второго матча серии полуфинала Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3).

«Каждый раз это невероятное чувсто... Каждый раз. Я чуть не заплакал», — сказал Шестеркин после матча.

«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится в ночь с 9 на 10 мая в Роли.

Российский голкипер признан второй звездой. Он отразил 54 из 57 бросков по своим воротам.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Шестеркин установил рекорд «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ