Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:27

Шестеркин повторил достижение «Рейнджерс» 90-летней давности

Евгений Козинов
Корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Рейнджерс» с российским голкипером Игорем Шестеркиным в воротах разгромили «Чикаго» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на арене «Бдэкхокс».

26-летний россиянин набирает с командой очки в выездных матчах на протяжении 10 матчей. С 13 октября «Рейнджерс» на выезде не проигрывали в основное время — только один раз в овертайме. Как сообщает пресс-служба лиги, Шестеркин повторил достижение своего клуба 90-летней давности.

В сезоне-1931/32 вратарь Джон Росс Роач с «Рейнджерс» также набирал очки на выезде в течение 10 игр. Рекордсменом является Дэйв Керр, который в сезоне-1939/40 провел 11 гостевых встреч с набранными очками.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
0
Читайте также
Первые фото Месси с кубком мира после финала ЧМ-2022
Малкин и Овечкин разорвали сильных чехов, финнов и шведов. Увидим ли мы такое еще?
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Футболист Мостовой объяснил фантастичность финального матча ЧМ-22
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НХЛ: «Миннесота» победила «Оттаву», «Каролина» обыграла «Питтсбург» и другие матчи 18 и 19 декабря

Кочетков повторил достижение Ирбе 22-летней давности в составе «Каролины»