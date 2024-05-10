Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 45 сэйвов в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0).

28-летний хоккеист продлил свою победную серию в нынешнем Кубке Стэнли до 7 матчей. Шестеркин по этому показателю сравнялся с рекордсменом «Рейнджерс» Майком Рихтером (7 побед подряд в 1994 году).

Также россиянин стал 10-м вратарем в истории НХЛ, которому удалось выиграть семь и более матчей на старте плей-офф, и первым со времен Марка-Андре Флери (7 в 2008 году).

Четвертый матч в серии между «Рейнджерс» и «Каролиной» пройдет 12 мая.