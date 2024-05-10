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Сегодня, 06:06

Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 45 сэйвов в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0).

28-летний хоккеист продлил свою победную серию в нынешнем Кубке Стэнли до 7 матчей. Шестеркин по этому показателю сравнялся с рекордсменом «Рейнджерс» Майком Рихтером (7 побед подряд в 1994 году).

Также россиянин стал 10-м вратарем в истории НХЛ, которому удалось выиграть семь и более матчей на старте плей-офф, и первым со времен Марка-Андре Флери (7 в 2008 году).

Четвертый матч в серии между «Рейнджерс» и «Каролиной» пройдет 12 мая.

Винсент Трочек и&nbsp;Артемий Панарин после победы в&nbsp;матче &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (2:3 ОТ) 10&nbsp;мая. Панарин и Шестеркин в шаге от финала «Востока»! Семь побед подряд «Рейнджерс» со старта плей-офф — такого не было 30 лет

Игорь Шестеркин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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