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Сегодня, 09:03

Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Вегас»

Даниил Аршавский
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Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 30 бросков соперников в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:1) и был признан первой звездой встречи.

В нынешнем сезоне 29-летний вратарь одержал 12 побед и 1 раз сыграл на ноль за 28 матчей.

Второй звездой игры стал нападающий «Голден Найтс» Марк Стоун, ставший автором единственного гола команды.

Третьей звездой матча признали форварда «Рейнджерс» Адама Эдстрема, забросившего одну из двух победных шайб нью-йоркской команды.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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