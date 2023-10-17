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НХЛ

Сегодня, 07:32

Шестеркин — об отраженном буллите: «Это больше похоже на интеллектуальную игру»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал об отраженном буллите в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:1).

«При буллите это больше похоже на интеллектуальную игру, поэтому, когда я двигался с правой стороны, я искал бросок с блокирующей стороны», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

27-летний россиянин стал первой звездой встречи, отразив 26 бросков.

В текущем сезоне Шестеркин провел 3 матча, пропустив 7 шайб и отразив 90,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2.38.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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