Шестеркин — об отраженном буллите: «Это больше похоже на интеллектуальную игру»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал об отраженном буллите в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:1).

«При буллите это больше похоже на интеллектуальную игру, поэтому, когда я двигался с правой стороны, я искал бросок с блокирующей стороны», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

27-летний россиянин стал первой звездой встречи, отразив 26 бросков.

В текущем сезоне Шестеркин провел 3 матча, пропустив 7 шайб и отразив 90,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2.38.