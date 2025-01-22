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Сегодня, 09:34

Шестеркин — о победе над «Оттавой»: «Одна из лучших игр сезона и в защите, и в нападении»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:0).

«Сегодня у нас был отличный матч. В защите, я думаю, одна из лучших игр сезона, и в нападении тоже. Мы ничего не давали им делать в нейтральной зоне, они просто обводили шайбу. Мы были первыми везде», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Игорь Шестеркин. Шестеркин в матче с «Оттавой» поучаствовал в стычке с Ткачаком

«Рейнджерс» набрали 50 очков в 47 матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 7-й строчке — 52 очка в 47 играх.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Оттава Сенаторз
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