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НХЛ

Сегодня, 07:46

Шестеркин о своем незабитом голе: «Может быть, в следующий раз будет удачный отскок»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флоридой» (2:6).

«Мы провели умную игру. Я видел все броски. Моя попытка забить гол? До этого удара я чувствовал, что у меня будет шанс, но Райан Линдгрен сказал мне, что я не смогу забить раньше него. Может быть, в следующий раз будет удачный отскок», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

За 6 минут до конца встречи при счете 5:2 тренерский штаб «Пантерз» заменил голкипера на полевого игрока. На 55-й минуте вратарь хозяев Игорь Шестеркин едва не поразил пустые ворота, однако шайба прошла рядом со штангой.

В прошлом сезоне Шестеркин уже пробовал забить в пустые ворота.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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