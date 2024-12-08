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Сегодня, 19:23

Шестеркин пропустит ближайший матч «Рейнджерс» из-за рождения ребенка

Алина Савинова
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла», сообщает журналист Винс Меркольяно в своих соцсетях.

Отмечается, что 28-летний россиянин и его супруга готовятся к рождению ребенка. В ближайшем матче команды Шестеркина заменит голкипер «Хартфорда» Дилан Гаранд, который был вызван из АХЛ.

«Рейнджерс» примет на своем льду «Сиэтл» 8 декабря. Начало игры — в 21.00 по московскому времени.

В этом сезоне Шестеркин провел 19 матчей в НХЛ. Коэффициент надежности голкипера составляет 2,99, а процент отраженных бросков — 90,8.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
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