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Сегодня, 07:16

Шестеркин — о матче с «Нью-Джерси»: «Вратарская игра опять была дерьмовой. Мне стыдно»

Сергей Разин
корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:5).

«Вратарская игра опять была дерьмовой. Мне стыдно. Каждый их гол был простым для меня. Я должен был остановить эти шайбы. Если наша команда хочет побеждать, я обязан играть лучше. А я играю так плохо», — приводит слова Шестеркина журналист Винс Меркольяно.

В этом матче 26-летний россиянин отразил 33 броска по воротам.

После этого матча «Рейнджерс» с 24 очками занимают занимают девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 38 очками — на первой строчке.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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