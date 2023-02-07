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Сегодня, 14:15

Шестеркин рассказал, что сын Овечкина заставил всех улыбаться на Матче звезд НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от прошедшего Матча звезд лиги и отметил высокие хоккейные навыки сына Александра Овечкина.

«Достаточно интересное мероприятие, где можно пообщаться, отвечать на вопросы. Неважно, происходит ли это во Флориде или где-то еще, так как, когда выходишь на лед, будет везде холодно. Познакомился с сыном Овечкина? Он не давал покоя Илье Сорокину, все внимание к нему было приковано. Он катался со всеми, махал всем рукой, в том числе и с болельщиками. На него с улыбкой реагировали. Он большой молодец, уже так катается, бросает», — приводит слова Шестеркина ТАСС.

Александр Овечкин с&nbsp;сыном и&nbsp;Сидни Кросби выполнили совместный буллит на&nbsp;Матче звезд НХЛ. Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби

Овечкин вместе со своим старшим сыном Сергеем и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби принимал участие в конкурсе на лучший буллит. Оба игрока вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкину, который реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова.

По итогам конкурса Овечкин и Кросби стали победителями.

Источник: https://tass.ru/interviews/16979965
Александр Овечкин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
Матч звезд
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