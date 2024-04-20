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20 апреля, 23:11

Шестеркин считает, что «Рейнджерс» могут выиграть Кубок Стэнли

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин оценил шансы команды на победу в Кубке Стэнли.

«Да почему бы и не мы? Это правда. Нам просто нужно усердно работать в каждой игре, и тогда всё может случиться. В этом сезоне у нас довольно хорошая команда. Все показали свой лучший хоккей, и нам просто нужно быть сильными и держаться вместе», — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» со 114 очками финишировали на первом месте Восточной конференции НХЛ. В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Вашингтоном». Стартовый матч серии пройдет в Нью-Йорке в воскресенье, 21 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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