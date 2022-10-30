Шестеркин упал на спину после подножки в матче с «Далласом»

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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Даллас» со счетом 6:3.
В конце первого периода вратарь гостей Игорь Шестеркин упал на спину после подножки от форварда «Старз» Тая Делландреа. После падения Шестерин некоторое время остался лежать на льду.
«Рейнджерс» прервали четырехматчевую серию поражений. В следующем матче команда встретится с «Аризоной» (31 октября).
Ty Dellandrea glides through the crease and clips Shesterkin with his skate#TexasHockey #NYR pic.twitter.com/9fZMb6k22Y— InHale Sports (@InHaleSport) October 29, 2022