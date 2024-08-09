Шестеркин возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network

Телесеть NHL Network составила рейтинг лучших вратарей НХЛ.

Первое место в рейтинге занял российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Вторым стал Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

Кроме того, в топ-10 вошли еще три россиянина — третье место занимает Андрей Василевский («Тампа»), пятое — Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), а на седьмом расположился действующий обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды» Сергей Бобровский.

Сезон-2024/25 стартует в НХЛ 4 октября. В первом матче «Баффало» в Праге сыграет с «Нью-Джерси».

Топ-10 вратарей НХЛ по версии NHL Network:

1. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

2. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)

3. Андрей Василевский («Тампа»)

4. Джереми Свейман («Бостон»)

5. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»)

6. Тэтчер Демко («Ванкувер»)

7. Сергей Бобровский («Флорида»)

8. Джейк Эттингер («Даллас»)

9. Юусе Сарос («Нэшвилл»)

10. Линус Улльмарк («Оттава»)