Шестеркина признали третьей звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

20 октября «Рейнджерс» на выезде обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. 28-летний россиянин отразил 34 броска по своим воротам.

Первой звездой дня стал вратарь «Ванкувера» Кевин Ланкинен, который отыграл на ноль в матче с «Филадельфией» (3:0). Второй звездой признали нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона. Одноклубник Александра Овечкина забросил две шайбы и сделал голевую передачу в игре с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).