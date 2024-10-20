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Сегодня, 11:49

Шестеркина признали третьей звездой дня в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

20 октября «Рейнджерс» на выезде обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. 28-летний россиянин отразил 34 броска по своим воротам.

Первой звездой дня стал вратарь «Ванкувера» Кевин Ланкинен, который отыграл на ноль в матче с «Филадельфией» (3:0). Второй звездой признали нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона. Одноклубник Александра Овечкина забросил две шайбы и сделал голевую передачу в игре с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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