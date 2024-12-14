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Сегодня, 22:39

Шестеркина заменили после 5 пропущенных шайб в матче против «Лос-Анджелеса»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин был заменен в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Россиянин начал игру в стартовом составе, но к 26-й минуте пропустил 5 голов и уступил место на площадке Джонатану Куику. На момент замены счет был 0:5.

Шестеркин по ходу игры отразил 16 из 21 броска. Он пропустил 5 шайб за матч в 5-й раз в этом сезоне.

В текущем сезоне на счету 28-летнего вратаря 21 матч (10 побед, 64 пропущенных гола, коэффициент надежности — 0,906).

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Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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