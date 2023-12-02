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НХЛ

Сегодня, 06:26

Шимон Немец стал четвертым по скорости защитником, набравшим первое очко в дебютном матче НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Нью-Джерси» Шимон Немец отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:6).

Для 19-летнего хоккеиста это был дебютный матч в лиге. Как сообщает НХЛ, Немец стал четвертым по скорости защитником в истории клуба, набравшим свое первое очко (13:21) в первой игре. Он уступил только Вячеславу Фетисову (1:09 5 октября 1989 года), Барри Беку (2:40 14 октября 1977 года) и Уиллу Бутчеру (4:04 7 октября 2017 года).

Словацкий хоккеист также стал седьмым действующим защитником, набравшим несколько очков в своем дебютном матче НХЛ.

В 2022 году Немец был выбран «Нью-Джерси» под вторым номером на драфте.

«Нью-Джерси» занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 23 очка в 22 матчах. 6 декабря команда сыграет на выезде с «Ванкувером».

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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