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Сегодня, 17:12

Агент Бабаев: «Многие клубы НХЛ были несильно настроены на российских игроков на драфте»

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Известный хоккейный агент Шуми Бабаев поделился впечатлениями от драфта НХЛ-2024.

«Мне кажется, драфт получился хорошим, много российских игроков было выбрано. По количеству — хороший, но обхват команд НХЛ еще оставляет желать лучшего. Есть клубы, которые несильно настроены на российских игроков. И таких оказалось много. Причины могут быть разными — построение команды, уровень игроков, наличие россиян в клубе», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

В общей сложности клубы выбрали 225 игроков, из которых было 26 российских хоккеистов.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
Шуми Бабаев
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