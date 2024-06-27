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Сегодня, 13:13

Шуми Бабаев: «Я жду около пяти россиян в первом раунде драфта НХЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный агент Шуми Бабаев поделился ожиданиями от драфта НХЛ, который пройдет 28 и 29 июня в Парадайсе (США).

«Много ли российских игроков будет выбрано на этом драфте? Я жду около пяти россиян в первом раунде. Год за годом у нас много сильных ребят, и все равно по талантам мы котируемся высоко. Но если у нас еще в лучшую сторону будет меняться подготовка и если детям до 11 лет дадут возможность наслаждаться хоккеем, а не работать на льду, то вырастим еще больше ребят. И не будем терять целыми поколениями», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Первый раунд драфта НХЛ-2024 пройдет в ночь с 28 на 29 июня в 3.00 по московскому времени, раунды со второго по седьмой начнутся 29 июня в 19.30 мск.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
НХЛ
Шуми Бабаев
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