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Сегодня, 17:26

Агент Набокова: «Я доволен, что Илью выбрало на драфте НХЛ именно «Колорадо»

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Шуми Бабаев, агент вратаря магнитогорского «Металлурга» Ильи Набокова, прокомментировал тот факт, что «Колорадо» выбрало хоккеиста под 38-м номером на драфте НХЛ-2024.

«Я общался с этим клубом по Набокову и понимал его позицию. Я доволен, что это именно «Колорадо» и что его выбрали первым из всех вратарей на драфте. В первом раунде голкиперов выбирают очень редко, и начало второго — это очень высоко», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне КХЛ Набоков провел за «Металлург» 66 матчей и пропустил 121 шайбу.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Илья Набоков
Шуми Бабаев
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