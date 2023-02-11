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Сегодня, 18:01

Бабаев: «Если Малкин избежит травм, то в ближайшее время мы увидим, что он пойдет намного дальше»

Алина Савинова
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Известный хоккейный агент Шуми Бабаев сравнил форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Параллель между Овечкиным и Малкиным? Когда мы ждем рекордов от Саши Овечкина, мы ожидаем, что он забьет гол, правильно? А когда 1200 очков набрал Евгений Малкин, мы все понимаем, как он должен был набрать — отдать передачу. Поэтому здесь абсолютно разные игроки, но по статусу они близки, как и по влиянию на хоккей.

Евгений просто другого плана игрок, он разносторонний, хорошо катается, руки хорошие. Поэтому их сравнивать нельзя, как и по здоровью. Мы видим, какое феноменальное здоровье у Саши, как он готовится, дай бог ему еще много лет играть, как и Евгению, у которого в последнее время много травм. Вот если он избежит этих травм, то в ближайшее время мы увидим, что он пойдет дальше, намного дальше», — приводит Metaratings.ru слова Бабаева.

Малкин достиг отметки в 1200 (463 + 737) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Дино Сиссарелли, занимающим 50-е место среди лучших бомбардиров за всю историю лиги.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/babaev-ovechkinu-udelyayut-povyshennoe-vnimanie-a-malkinu-komfortno-nakhoditsya-v-teni-227035/
Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
Шуми Бабаев
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