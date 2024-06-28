Швеция назвала первых игроков на Кубок четырех наций НХЛ

Стали известны имена первых шести игроков сборной Швеции, которые примут участие в Кубке четырех наций НХЛ.

В список вошли защитники Виктор Хедман («Тампа»), Эрик Карлссон («Питтсбург»), Густав Форслинг («Флорида»), а также нападающие Филип Форсберг («Нэшвилл»), Мика Зибанежад («Рейнджерс») и Вильям Нюландер («Торонто»).

Всего в составе команды должно быть 23 хоккеиста. Все участники определятся позднее.

Турнир четырех наций пройдет с 12 по 20 февраля 2025 года. Соревнование будет проходить по круговой системе и состоять из команд Канады, США, Швеции и Финляндии, в которые войдут игроки НХЛ.