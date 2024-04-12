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НХЛ

Сегодня, 08:53

Кросби — о том, что обошел Эспозито: «Я вырос на его игре»

Руслан Минаев
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (6:5 ОТ).

36-летний канадец набрал 1591 (591+1000) очков за карьеру в лиге и поднялся на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории. Он обошел Фила Эспозито, который за карьеру набрал 1590 очков.

«Я не следил за этим пристально, но быть в такой компании — говорит о многом. Я вырос на его игре», — цитирует Кросби ESPN.

В текущем сезоне Кросби провел 79 матчей, в которых набрал 89 (41+48) очков.

Сидни Кросби
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Фил Эспозито
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