Кросби – о 500-й шайбе Малкина в НХЛ: «Невероятно быть с ним частью одной команды»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отреагировал на 500-ю шайбу одноклубника Евгения Малкина в НХЛ.

7 октября «Питтсбург» дома в овертайме обыграл «Баффало» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 38-летний россиянин забил и сделал три результативные передачи. Кросби отдал результативную передачу на юбилейную шайбу Малкина.

«Я просто очень рад за «Джино». Это была безумная победа, а для него она была невероятной. Я хотел помочь Малкину с его 500-й шайбой. В последние несколько игр я искал способ. Иногда это не выходит. Очевидно, что мы не так часто играем в одной линии. Поэтому, будь то игра в большинстве или еще что-то, я надеялся, что у меня будет возможность найти его передачей. Это сработало. Он здорово вывел меня на 500-й гол. Я надеялся, что смогу отплатить ему тем же.

Такие момент, как сегодня, как и все, что мы пережили вместе, хорошее и плохое, играть вместе с ним и быть частью одной команды — это невероятно», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ.

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