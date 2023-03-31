«Сиэтл» одержал победу над «Анахаймом»

Сегодня, 07:29
«Сиэтл» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Дакс» потерпели шестое поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Анахайм» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Голы: Шварц — 19 (Борген, Олексяк), 7:56 — 1:0. Бенайерс — 21 (Маккэн), 10:37 — 2:0. Макгинн — 12 (Грант, Сильферберг), 38:44 — 2:1. Спронг — 20 (бол., Шварц, Бенайерс), 55:41 — 3:1. Веннберг — 13 (п.в.), 57:45 — 4:1.
Вратари: Джонс — Достал (57:40 — 57:45).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 39 (15+9+15) — 19 (8+7+4).
31 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».