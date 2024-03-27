«Анахайм» проиграл «Сиэтлу»

«Сиэтл» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Кракен» прервал свою неудачную серию из 8 поражений.

Нападающие Мэттью Бенирс и Ээли Толванен набрали по 3 (1+2) очка.

«Сиэтл» набрал 71 очко и занимает 12-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке — 52 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Анахайм» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Толванен — 16 (Бенайерс, Олексяк), 7:50 — 1:0. Эберле — 17 (бол., Маккэн, Шульц), 16:51 — 2:0. Бьоркстранд — 19 (бол., Толванен, Бенайерс), 25:08 — 3:0. Бенайерс — 11 (Толванен), 35:55 — 4:0.

Вратари: Даккорд — Гибсон.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 36 (13+14+9) — 12 (4+5+3).

Наши: — - Минтюков (22.24/0/-1).

27 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».