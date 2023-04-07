«Сиэтл» обыграл «Аризону» и продлил победную серию до трех матчей

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 4:2.

В составе «Кракен» отличились Джаред Маккэн, Винс Данн, Джордан Эберле и Мэттью Бенайерс. У «Койотс» шайбы забросили Барретт Хейтон и Лорен Дофен.

После этого матча «Сиэтл» с 96 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Аризона» с 67 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Аризона» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Маккэн — 38 (Эберле, Бенайерс), 19:36 — 1:0. Данн — 14, 20:28 — 2:0. Эберле — 19 (Маккэн), 25:52 — 3:0. Хейтон — 18 (Маччелли, Крауз), 32:00 — 3:1. Бенайерс — 23 (Эберле, Маккэн), 43:37 — 4:1. Дофен — 1 (Келлер), 59:21 — 4:2.

Вратари: Грубауэр — Веймелка.

Штраф: 16 — 40.

Броски: 33 (13+6+14) — 29 (8+6+15).

Наши: — .

7 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».