«Сиэтл» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступили «Сиэтлу» — 3:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «островитян» отличились Андрес Ли, Кейси Сизикас и Ноа Добсон, вратарь Семен Варламов отразил 29 бросков. В составе «Кракен» шайбы забросили Мэттью Бенирс, Алекс Веннберг и Кайлер Ямамото, который также забил победный буллит.

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