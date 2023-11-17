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НХЛ

Сегодня, 09:40

«Сиэтл» — «Айлендерс»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступили «Сиэтлу» — 3:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «островитян» отличились Андрес Ли, Кейси Сизикас и Ноа Добсон, вратарь Семен Варламов отразил 29 бросков. В составе «Кракен» шайбы забросили Мэттью Бенирс, Алекс Веннберг и Кайлер Ямамото, который также забил победный буллит.

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НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сиэтл Кракен
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