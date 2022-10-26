«Сиэтл» обыграл «Баффало»

Сегодня, 07:33
«Сиэтл» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Кракен» прервали трехматчевую победную серию «Сэйбрз».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Баффало» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Голы: Олексяк — 1 (Спронг, Гурд), 2:20 — 1:0. Гики — 1 (Танев, Данн), 5:39 — 2:0. Спронг — 1 (Танев), 24:46 — 3:0. Козенс — 2 (Хиностроза, Далин), 32:25 — 3:1. Маккэн — 4 (бол., Бураковски, Данн), 36:07 — 4:1. Бенайерс — 3 (бол., Шульц, Спронг), 49:45 — 5:1.
Вратари: Джонс — Комри.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 24 (11+8+5) — 16 (5+5+6).
Наши: — - Любушкин (16.14/0/0).
26 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».