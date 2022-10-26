Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:33

«Сиэтл» обыграл «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Новости

«Сиэтл» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Кракен» прервали трехматчевую победную серию «Сэйбрз».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Баффало» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Олексяк — 1 (Спронг, Гурд), 2:20 — 1:0. Гики — 1 (Танев, Данн), 5:39 — 2:0. Спронг — 1 (Танев), 24:46 — 3:0. Козенс — 2 (Хиностроза, Далин), 32:25 — 3:1. Маккэн — 4 (бол., Бураковски, Данн), 36:07 — 4:1. Бенайерс — 3 (бол., Шульц, Спронг), 49:45 — 5:1.

Вратари: Джонс — Комри.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (11+8+5) — 16 (5+5+6).

Наши: — - Любушкин (16.14/0/0).

26 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Сиэтл Кракен
0
Читайте также
Американскую хоккеистку довели до суицида. В интернете над ней издевались одноклубницы
Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?
В МИД РФ подтвердили опасения о сценарии с «грязной бомбой»
СМИ указали на грозящую лишить Киев поддержки Запада ошибку Зеленского
Замкомандира расчета РСЗО «Ураган» уничтожил от 100 целей в зоне СВО
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Георгиев признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Колорадо», Шестеркин — второй

Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»