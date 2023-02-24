Гол Дебраска принес «Бостону» победу над «Сиэтлом», команды забросили 11 шайб

«Бостон» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

Голами в составе «Брюинз» отметились Давид Крейчи, Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Патрис Бержерон, Брэндон Карло и Джейк Дебраск.

За «Кракен» забили Мэтти Бенирс, Винс Данн, Джейми Олексяк, Янни Гурд и Джейден Шварц.

«Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 93 очка в 57 матчах. «Сиэтл» находится на шестой строчке «Запада» с 70 очками.

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«Сиэтл» — «Бостон» — 5:6 (1:1, 3:3, 1:2)

Голы: Бенайерс — 19 (Маккэн, Данн), 0:40 — 1:0. Крейчи — 13 (Заха, Пастрняк), 11:18 — 1:1. Данн — 10 (Веннберг), 21:17 — 2:1. Пастрняк — 42 (Крейчи, Линдхольм), 22:23 — 2:2. Маршан — 18 (Бержерон, Макэвой), 28:49 — 2:3. Олексяк — 7 (Гики, Фреден), 29:47 — 3:3. Бержерон — 21 (мен., Маршан), 37:51 — 3:4. Гурд — 9 (бол., Бенайерс, Эберле), 38:53 — 4:4. Шварц — 13 (Борген, Олексяк), 55:50 — 5:4. Карло — 3 (Линдхольм, Койл), 56:19 — 5:5. Дебраск — 19 (Макэвой), 58:22 — 5:6.

Вратари: Грубауэр — Суэймен.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 41 (15+10+16) — 33 (10+12+11).

Наши: — - -.

24 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.