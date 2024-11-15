«Сиэтл» обыграл «Чикаго» и одержал третью победу подряд

«Сиэтл» дома победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Победу хозяевам принесли шайбы Мэттью Бенайерса, Джейдена Шварца и Брендена Танева. У гостей отличился Райан Донато.

«Сиэтл» (17 очков) одержал третью победу подряд и занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ. «Чикаго» (13) идет на 14-й позиции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Чикаго» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Бенайерс — 4 (Маккэн, Бьоркстранд), 24:18 — 1:0. Шварц — 4 (бол., Стивенсон, Эванс), 41:34 — 2:0. Донато — 8, 43:22 — 2:1. Танев — 5 (п.в.), 59:41 — 3:1.

Вратари: Даккорд — Мразек (58:22 — 59:41).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (10+10+6) — 19 (3+6+10).

Наши: — - -.

15 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».