«Сиэтл» победил «Чикаго» и прервал серию из четырех поражений

«Сиэтл» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У хозяев дважды забросил Томаш Татар, по одной шайбе у Александра Веннберга, Джареда Маккэна, Брендона Танева и Джадена Шварца. У гостей отличились Джо Андерсон и Ник Фолиньо.

«Сиэтл» прервал серию из четырех поражений подряд, команда занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 49 очками в 47 матчах.

«Чикаго» идет на 15-й строчке с 30 очками в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Чикаго» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы: Маккэн — 19 (Эберле, Шульц), 4:34 — 1:0. Шварц — 10 (Бураковски, Данн), 7:12 — 2:0. Андерсон — 2 (Джонс, Дикинсон), 17:20 — 2:1. Веннберг — 8, 20:15 — 3:1. Танев — 4 (Дюмулин, Картье), 37:28 — 4:1. Фолиньо — 9 (бол., Курашев, Джонс), 40:39 — 4:2. Татар — 5 (Эберле, Шульц), 44:28 — 5:2. Татар — 6 (Борген), 56:22 — 6:2.

Вратари: Даккорд — Содерблум.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (8+11+10) — 36 (15+6+15).

25 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».