0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:39

«Даллас» обыграл «Сиэтл», у Дадонова два очка

Сергей Разин
корреспондент
14 марта. «Сиэтл» — «Даллас» (2:5).
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 5:2.

В составе «Старз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Дадонов, 3 (1+2) очка у Джейми Бенна, ассистентский хет-трик оформил Миро Хейсканен. У «Кракен» голы на счету Янни Гурда и Ээли Толванена.

После этого матча «Даллас» с 87 очками занимает второе место в Западной конференции, «Сиэтл» с 81 очком — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Даллас» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Дадонов — 7 (Джонстон, Хейсканен), 3:13 — 0:1. Бенн — 28 (бол., Робертсон, Павелски), 5:43 — 0:2. Гурд — 11 (Данн, Фреден), 15:00 — 1:2. Павелски — 18 (бол., Бенн, Хейсканен), 23:03 — 1:3. Толванен — 14 (Данн), 33:28 — 2:3. Джонстон — 17 (Дадонов, Сутер), 33:42 — 2:4. Робертсон — 39 (бол., Хейсканен, Бенн), 40:40 — 2:5.

Вратари: Джонс — Эттингер.Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (10+15+3) — 32 (14+12+6).

Наши: — - Дадонов (13.56/1/+1).

14 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сиэтл Кракен
Обсудить
Читайте также
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свечников может пропустить остаток сезона из-за травмы колена

НХЛ: «Колорадо» обыграл «Монреаль» и другие матчи 14 марта