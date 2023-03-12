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Сегодня, 08:45

«Даллас» в овертайме обыграл «Сиэтл»

Виктория Кравченко
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«Сиэтл» в овертайме проиграл «Далласу» в матче регулярного сезона НХЛ — 3:4.

В составе хозяев голами отметились Мэтти Бенирс, Райан Донато, Оливер Бьёркстранд. У гостей отличились Роопе Хинц, Мэйсон Марчмент и Джо Павелски. Победный гол забил Миро Хейсканен.

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НХЛ

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«Сиэтл» — «Даллас» — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Хинтц — 32 (Линделл, Хаканпяя), 24:51 — 0:1. Эберле — 15 (Бенайерс, Данн), 27:41 — 1:1. Марчмент — 12 (Сутер, Делландреа), 30:29 — 1:2. Донато — 13 (Спронг, Соуси), 50:03 — 2:2. Бьоркстранд — 14 (бол., Веннберг, Данн), 56:35 — 3:2. Павелски — 17 (Хинтц, Хейсканен), 58:50 — 3:3. Хейсканен — 10 (Доми), 63:26 — 3:4.

Вратари: Грубауэр — Эттингер (57:54 — 58:50).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 31 (14+9+6+2) — 25 (11+6+7+1).

Наши: — - Дадонов (14.04/1/+1).

12 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

ХК Даллас Старз
ХК Сиэтл Кракен
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