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Сегодня, 07:32

«Даллас» обыграл «Сиэтл» и сравнял счет в серии

Евгений Козинов
Корреспондент
10 мая. «Сиэтл» — «Даллас» — 3:6.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» переиграл «Сиэтл» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 6:3. Счет в серии стал равный — 2-2.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

Пятый матч серии состоится 12 мая на льду «Далласа». Начало встречи — 04.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

«Сиэтл» — «Даллас» — 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)

Голы: Бенн — 2 (бол., Хинтц, Хейсканен), 17:13 — 0:1. Харли — 1 (Доми, Кивиранта), 24:46 — 0:2. Доми — 2 (Хенли, Харли), 29:25 — 0:3. Павелски — 6 (бол., Робертсон, Дадонов), 30:50 — 0:4. Шварц — 4 (Шульц, Гики), 31:46 — 1:4. Хинтц — 6 (Бенн), 39:07 — 1:5. Шварц — 5 (Бьоркстранд, Данн), 43:24 — 2:5. Ларссон — 1 (Данн, Бенайерс), 55:49 — 3:5. Доми — 3 (п.в., Дадонов, Линделл), 57:39 — 3:6.

Вратари: Грубауэр (Джонс, 40:00, 56:02 — 57:39) — Эттингер.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 19 (5+5+9) — 25 (11+11+3).

Наши: — - Дадонов (16.57/0/+3).

10 мая. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

Счет в серии: 2-2.

Евгений Дадонов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сиэтл Кракен
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