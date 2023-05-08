«Сиэтл» в результативном матче обыграл «Даллас» и повел в серии

«Сиэтл» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 7:2.

В составе «Кракен» отличились Джордан Эберле, Александр Веннберг, Карсон Соуси, Мэттью Бенайерс, Ээли Толванен, Янни Гурд и Джастин Шульц. У «Старз» шайбы забросили Мэйсон Марчмент и Яни Хаканпяя, Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Сиэтла». Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 04.30 мск.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч

«Сиэтл» — «Даллас» — 7:2 (0:0, 5:1, 2:1)

Голы: Эберле — 4 (Картье, Бенайерс), 22:10 — 1:0. Веннберг — 2 (Шварц, Данн), 23:36 — 2:0. Соуси — 1 (Донато, Шульц), 26:30 — 3:0. Бенайерс — 2, 28:22 — 4:0. Марчмент — 3 (Дадонов), 32:40 — 4:1. Толванен — 2, 39:21 — 5:1. Гурд — 3 (мен., Танев), 41:49 — 6:1. Хаканпяя — 1 (Бенн), 47:00 — 6:2. Шульц — 3 (бол., Толванен, Веннберг), 57:30 — 7:2.

Вратари: Грубауэр — Эттингер (Уэджвуд, 40:00).

Штраф: 36 — 54.

Броски: 25 (9+8+8) — 26 (4+17+5).

Наши: — - Дадонов (15.55/1/-1).

8 мая. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

Счет в серии: 2-1