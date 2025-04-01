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1 апреля, 07:41

«Даллас» на выезде победил «Сиэтл», у Дадонова «-1»

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сиэтл» со счетом 3:1.

В составе «Старз» отличились Мэтт Дюшен, Уайтт Джонстон и Микаэль Гранлунд, Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Кракен» шайбу забросил Каапо Какко.

После этого матча «Даллас» с 102 очками занимает второе место в Западной конференции, «Сиэтл» с 68 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Даллас» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Какко — 14 (Шварц, Ларссон), 1:02 — 1:0. Дюшен — 29 (Марчмент, Дамба), 2:34 — 1:1. Джонстон — 30 (Линделл, Бек), 3:19 — 1:2. Гранлунд — 20 (п.в., Линделл, Марчмент), 58:53 — 1:3.

Вратари: Грубауэр (57:55 — 58:53, 59:01) — Десмит.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (11+15+11) — 31 (15+10+6).

Наши: — - Дадонов (9.15/3/-1), Любушкин (17.51/1/0).

1 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сиэтл Кракен
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