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30 марта, 08:17

«Даллас» обыграл «Сиэтл» и продлил победную серию до пяти матчей

Алина Савинова
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«Даллас» одержал победу над «Сиэтлом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «Старз» 3 (1+2) очка набрал Микко Рантанен, по 2 (1+1) результативных балла заработали Джейсон Робертсон и Роопе Хинтц, также голами отметились Мэйсон Марчмент и Уайатт Джонстон. Единственная шайба «Кракен» на счету Ээли Толванена.

«Даллас» одержал пятую победу подряд. Команда преодолела отметку в 100 очков после 73 матчей и занимает второе место в Западной конференции. «Сиэтл» (68 баллов в 74 играх) идет 13-м.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Даллас» — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

Голы: Толванен — 22 (Маккэн, Бураковски), 1:27 — 1:0. Робертсон — 33 (Бурк, Стил), 11:50 — 1:1. Хинтц — 27 (бол., Робертсон, Рантанен), 18:24 — 1:2. Марчмент — 19 (бол., Дюшен, Гранлунд), 40:28 — 1:3. Джонстон — 29 (Рантанен, Биксель), 52:56 — 1:4. Рантанен — 31 (п.в., Хинтц), 56:26 — 1:5.

Вратари: Даккорд (55:57 — 56:26) — Эттингер.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 36 (12+11+13) — 21 (9+6+6).

Наши: — - Дадонов (12.41/0/0), Любушкин (15.30/0/0).

30 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

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ХК Даллас Старз
ХК Сиэтл Кракен
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