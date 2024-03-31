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Сегодня, 07:36

«Даллас» обыграл «Сиэтл» и одержал седьмую победу подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Даллас» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У гостей забили Уайатт Джонстон, Джо Павелски и Роопе Хинтц.

«Даллас» одержал седьмую победу подряд. «Старз» лидируют в таблице Западной конференции НХЛ, набрав 103 очка в 75 матчах.

«Сиэтл» идет на 12-й строчке с 73 очками в 73 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Даллас» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Джонстон — 29 (Лундквист, Стэнковен), 38:12 — 0:1. Павелски — 26 (бол., Хинтц, Хейсканен), 40:28 — 0:2. Хинтц — 28 (п.в., Джонстон, Линделл), 58:43 — 0:3.

Вратари: Даккорд (57:11 — 58:43) — Эттингер.

Штраф: 15 — 4.

Броски: 18 (3+8+7) — 30 (11+9+10).

31 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

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