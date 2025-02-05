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Сегодня, 08:52

«Детройт» по буллитам обыграл «Сиэтл» и одержал седьмую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Детройт» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Победный буллит реализовал Патрик Кейн.

В основное время у гостей отличились Лукас Раймонд, Мориц Зайдер, Йонатан Берггрен и Эльмер Седерблом. У хозяев дубль оформил Шейн Райт, еще по одной шайбе забросили Мэтти Бенайерс и Чандлер Стивенсон.

«Детройт» (61 очко) одержал седьмую победу подряд и поднялся на седьмое место в Восточной конференции НХЛ. «Сиэтл» (50) идет 13-м на «Западе».

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«Сиэтл» — «Детройт» — 4:5 Б (1:2, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Раймонд — 21 (Ларкин, Каспер), 3:36 — 0:1. Бенайерс — 12 (Какко), 9:28 — 1:1. Зайдер — 5 (бол., Дебринкэт), 19:30 — 1:2. Райт — 10 (Бураковски, Флери), 26:29 — 2:2. Берггрен — 9 (бол., Копп), 32:07 — 2:3. Седерблом — 2 (Велено, Эдвинссон), 43:21 — 2:4. Райт — 11 (Маккэн, Данн), 50:10 — 3:4. Стивенсон — 10 (Танев, Толванен), 57:04 — 4:4.

Победный буллит: Кейн.

Вратари: Даккорд — Тэлбот.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 27 (4+9+11+3) — 40 (9+13+14+4).

Наши: — - Тарасенко (16.10/4/0).

5 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

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ХК Детройт Ред Уингз
ХК Сиэтл Кракен
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