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НХЛ

Сегодня, 08:44

«Эдмонтон» победил «Сиэтл», Макдэвид остался без очков в 4-м матче подряд

Руслан Минаев
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«Эдмонтон» в гостях обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Ойлерз» шайбы забросили Зак Хайман (хет-трик) и Дилан Холлоуэй. У «Кракен» гол забил Джейден Шварц.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями в 4-м матче подряд.

«Ойлерз» прервали серию из четырех поражений подряд — 7 очков и 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» с 12 очками на 10-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Эдмонтон» — 1:4 (0:4, 0:0, 1:0)

Голы: Хаймэн — 5 (Кейн), 9:56 — 0:1. Хаймэн — 6 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 14:09 — 0:2. Хаймэн — 7, 18:40 — 0:3. Холлоуэй — 1 (Маклеод, Сиси), 19:42 — 0:4. Шварц — 8 (бол., Толванен, Данн), 42:25 — 1:4.

Вратари: Грубауэр (Даккорд, 20:00) — Скиннер.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 18 (5+4+9) — 26 (17+9+0).

12 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Хоккей
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Эдмонтон Ойлерз
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