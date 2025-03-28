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28 марта, 07:48

«Сиэтл» на своем льду разгромил «Эдмонтон»

Сергей Разин
корреспондент
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«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:1.

В составе «Кракен» дубль оформил Джаден Шварц, по 2 (1+1) очка набрали Джаред Макканн, Андре Бураковски и Яни Нюман, еще один гол забил Мэттью Бенирс. У «Ойлерз» шайбу забросил Зак Хейман, Василий Подколзин завершил встречу с показателем полезности «-3».

После этого матча «Сиэтл» с 68 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 87 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Эдмонтон» — 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)

Голы: Шварц — 22 (бол., Бураковски, Маккэн), 21:18 — 1:0. Шварц — 23, 23:24 — 2:0. Нюман — 3 (Ларссон, Данн), 30:50 — 3:0. Бенайерс — 18 (Какко, Нюман), 31:06 — 4:0. Бураковски — 8 (Эванс), 32:41 — 5:0. Хаймэн — 27, 44:59 — 5:1. Маккэн — 18 (Эйссимонт), 48:53 — 6:1.

Вратари: Даккорд — Пикар (Родриге , 40:00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (12+17+8) — 37 (12+11+14).

Наши: — - Подколзин (13.47/0/-3).

28 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.

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НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Эдмонтон Ойлерз
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