«Эдмонтон» обыграл «Сиэтл», Подколзин забросил шайбу

«Эдмонтон» в гостях победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У «Ойлерз» шайбы забросили Джефф Скиннер, Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Василий Подколзин. В нынешнем сезоне 23-летний россиянин набрал 13 (3+10) очков в 38 играх.

Авторами голов «Кракен» стали Чандлер Стивенсон и Джейден Шварц.

«Эдмонтон» набрал 51 очко в 39 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции, «Сиэтл» с 37 очками за 40 встреч идет 12-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Эдмонтон» — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Подколзин — 4 (Драйзайтль, Арвидссон), 0:57 — 0:1. Дж. Скиннер — 7 (Капанен, Райан), 5:18 — 0:2. Нюджент-Хопкинс — 10 (К. Браун, Кулак), 31:52 — 0:3. Стивенсон — 5, 35:56 — 1:3. Шварц — 13 (Данн, Какко), 47:27 — 2:3. Драйзайтль — 29 (п.в., Арвидссон, Бушар), 58:02 — 2:4.

Вратари: Грубауэр (57:54 — 58:02, 58:26) — Пикар.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 17 (3+7+7) — 32 (10+14+8).

Наши: — - Подколзин (11.47/2/+1).

5 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».