Голевая передача Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче с «Сиэтлом»

«Сиэтл» переиграл «Филадельфию» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе «Кракен» дубль и одну результативную передачу в свой актив записал нападающий Янни Гурд. У «Филадельфии» голевой пас в активе российского защитника Ивана Проворова. НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Филадельфия» — 6:2 (2:0, 3:0, 1:2) Голы: Маккэн — 26 (мен.), 3:01 — 1:0. Гурд — 7 (Шульц, Толванен), 14:39 — 2:0. Шульц — 6 (бол., Бенайерс, Эберле), 25:52 — 3:0. Бьоркстранд — 11 (Гурд, Олексяк), 31:26 — 4:0. Гурд — 8 (бол., Шварц, Эберле), 34:43 — 5:0. Конекны — 24 (Кэйтс, Проворов), 40:14 — 5:1. Бенайерс — 18, 50:37 — 6:1. Конекны — 25 (Кэйтс), 54:11 — 6:2. Вратари: Грубауэр — Харт (Эрссон, 31:26). Штраф: 9 — 11. Броски: 30 (12+8+10) — 19 (1+9+9). Наши: — - Проворов (23.01/0/-1). 17 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.