0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:36

Голевая передача Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче с «Сиэтлом»

Иван Шитик
Корреспондент
17 февраля. «Сиэтл» — «Филадельфия» — 6:2.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Сиэтл» переиграл «Филадельфию» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Кракен» дубль и одну результативную передачу в свой актив записал нападающий Янни Гурд.

У «Филадельфии» голевой пас в активе российского защитника Ивана Проворова.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Филадельфия» — 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Голы: Маккэн — 26 (мен.), 3:01 — 1:0. Гурд — 7 (Шульц, Толванен), 14:39 — 2:0. Шульц — 6 (бол., Бенайерс, Эберле), 25:52 — 3:0. Бьоркстранд — 11 (Гурд, Олексяк), 31:26 — 4:0. Гурд — 8 (бол., Шварц, Эберле), 34:43 — 5:0. Конекны — 24 (Кэйтс, Проворов), 40:14 — 5:1. Бенайерс — 18, 50:37 — 6:1. Конекны — 25 (Кэйтс), 54:11 — 6:2.

Вратари: Грубауэр — Харт (Эрссон, 31:26).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 30 (12+8+10) — 19 (1+9+9).

Наши: — - Проворов (23.01/0/-1).

17 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17 151 зритель.

Иван Проворов
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сиэтл Кракен
1
0
Читайте также
Допингер или жертва? Загадка олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Тараненко
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Посольство РФ оценило позицию Вашингтона относительно ударов по Крыму
Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по истребителям для Киева
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Рябков выразил уверенность в ответственности США за диверсию на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рейнджерс» рассчитывают получить за Кравцова пик во втором раунде драфте

«Сан-Хосе» проиграл «Вегасу». Барабанов забросил шайбу